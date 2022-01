“È ora di parlare…”

Entrambi hanno rilasciato interviste all’inizio della settimana durante le “giornate dei media” che le loro squadre hanno organizzato nell’ambito dei loro tradizionali campi invernali sotto il sole spagnolo della Costa Blanca. RYMCO EVENBUIL si verificano lunedì alle calbe, il solito campo base vinile alfa passo veloce ; Watt Van Air Lo stesso ha fatto martedì a motivazionale, quale – quale jumbo visma Lasciato di fretta ieri pomeriggio dopocondizione malattia di coronavirus tra i concorrenti. A una cinquantina di chilometri l’uno dall’altro, separati da 24 ore, li abbiamo fatti reagire alla “lotta” che da allora li resiste. Il famoso 26 settembre E il fallimento collettivo della nostra nazionale nella corsa online nei mondi amando.

Pochi giorni dopo la gara, Evenepoel ha mostrato tutta la sua frustrazione sul set del programma televisivo fiammingo Tariffe straordinari. Van Aert si è affrettato a parafrasare ricordandolo “Rico Ha accettato la tattica…”.

l’allenatore Sven Fanthornhout Di recente ha chiarito di volere un incontro tra i due eroi dai caratteri forti, solo per dissipare definitivamente le tensioni. Un incontro avrà già luogo! Questo è ciò che ci ha assicurato Blocco Schipdel E il vincitore Mont Ventoux Alla fine Giro di Francia. Sì, l’ascia di guerra presto seppellirà! Pezzi selezionati.

Watt Van Air

Continueremo a competere in tornei insieme nei prossimi anni. È importante parlarne per voltare pagina.

“Rymko è una giovane stella del ciclismo! È troppo forte e troppo maturo per un ragazzo che ha solo 21 anni! (NdR: Remco Evenepoel festeggerà il suo 22° compleanno il 25 gennaio). È impressionante. Dopo i mondiali, ci siamo presi qualche giorno di riposo. Ma ora è il momento di parlare e pensare al futuro! Ci vedremo e discuteremo perché sappiamo benissimo che continueremo a gareggiare insieme in gare e campionati nei prossimi anni. È importante parlarne per voltare pagina. “

RYMCO EVENBUIL

Ci siamo già scambiati dei messaggi. Non ci sono problemi tra noi. Devi solo cancellare le ultime aree grigie.

“Spero che alla fine della stagione 2022 combatteremo insieme in Australia per provare a vincere di nuovo la maglia iridata. Preferirei essere lì con Wout e aiutarlo a vincere piuttosto che guardare la gara sulla sedia della TV. Abbiamo scritto a vicenda alcuni messaggi e nelle nostre conversazioni abbiamo deciso di vederci presto”. Un’ora perché aveva un programma completo con il ciclocross. Dobbiamo assolutamente vederci anche se abbiamo già parlato un po’ oltre i mondi. Non ci sono problemi tra noi. Dobbiamo solo cancellare l’ultima delle zone grigie prima di provare a diventare campioni del mondo insieme”.