Australian Open – Djokovic “fa sembrare idioti la maggior parte dei giocatori”, dice Tsitsipas

Novak Djokovic “Giocato secondo le sue stesse regoleScegliendo di non vaccinare prima dell’Australian Open eFa sembrare la maggior parte dei giocatori degli idioti‘, stimato giovedì Stefanos Tsitsipas In un’intervista al media indiano WION.

Il serbo, arrivato in territorio meridionale non protetto ma con un’esenzione medica a causa di un test PCR positivo per Covid-19 il 16 dicembre, inizialmente ha visto rifiutare il visto dalle autorità australiane, prima di essere infine rilasciato.

impegnati in un confronto legale con le autorità australiane”,telaioÈ ancora minacciato di espulsione.

“Abbastanza sicuro, ha giocato secondo le sue stesse regole, Tsitsipas ha criticato. Ci vuole molto coraggio per farlo e mette a repentaglio l’intero torneo… Non credo che molti giocatori lo faranno.“

“Ho scelto di venire qui (attenendomi alle regole, ndr) e prepararmi al resto, senza dover pensare ad altro. Novak ha fatto un’altra scelta. Non significa necessariamente che il mio modo di fare le cose sia giusto e sbagliato, è solo la percezione di tutti“, Ha aggiunto.

Il greco, che ha perso contro Djokovic l’anno scorso al Roland Garros nella sua prima finale del Grande Slam, ha detto che quasi tutti i giocatori di Melbourne sono stati vaccinati.

gli altri “Scelgono di andare per la propria strada, il che fa sembrare sciocca la maggioranza”, secondo lo scienziato N.4.

Djokovic, il numero uno del mondo e campione in carica, spera di vincere il suo decimo titolo a Melbourne e di stabilire un nuovo record di 21 vittorie nel Grande Slam.