“È mio amico”: Karen Le Marchand parla del caso Stefan Plaza

Ieri sera, nel programma “Quelle Époque”, l’emittente e attrice Karen Le Marchand è tornata sulla questione che interessa attualmente l’emittente televisiva Stephane Plaza. Ricordiamo che è sotto l’influenza di numerose accuse di violenza domestica da parte di ex partner.

Poiché non si esprime, o almeno non direttamente, spesso chi lo circonda ne dà testimonianza. È il caso di Karen Lemarchand, che è tornata in questa situazione.

“Questa, amico mio, è giustizia, e il momento della giustizia emotiva non è il momento della giustizia giudiziaria. (…) È importante che la giustizia si muova più rapidamente in questo tipo di casi, per le donne che hanno subito violazioni. È importante che la giustizia si muova più rapidamente per le persone che credono di essere state accusate ingiustamenteLei spiegò. Alla fine del suo discorso, ha affermato di essere ancora amica dell’emittente.