Domani il prezzo della benzina sale, il diesel è fermo

Sabato i prezzi della benzina aumenteranno leggermente. Richiederà 1,79 euro per litro di benzina 95 (E10) e 1,99 euro per litro 98 (E5), con un aumento di tre centesimi, secondo i prezzi massimi annunciati venerdì dalla FPS Direzione Generale dell’Economia.

L’olio combustibile continua a salire di tre centesimi rispetto a sabato. Per ordini inferiori a 2.000 litri di gasolio per riscaldamento (gasolio extra riscaldamento), ogni litro sarà negoziato a 1,29 euro e per ordini superiori a tale limite il prezzo sarà di 1,26 euro al litro.

Un litro di gasolio da riscaldamento convenzionale (gasolio da riscaldamento 50S) costerà 1,27 € per un ordine inferiore a 2000 litri e 1,23 € per un ordine superiore a 2000 litri.

Il Dipartimento dell’Energia rileva che ai sensi del contratto del programma Price Cap per i prodotti petroliferi (versione 01/10/2006), in vigore dal 20 agosto 2022, ai seguenti prodotti si applicheranno i seguenti prezzi massimi – IVA inclusa:







basi:

Benzina 95 Rune E5 (alla pompa) 1.8540 € / litro (+0.031)

Benzina 95 RON E10 (ALLA POMPA) EUR / L 1.7880 (+0.017)

Benzina 98 RON E5 (ALLA POMPA) EUR / L 1.9930 (+0.031)

Benzina 98 RON E10 (ALLA POMPA) EUR / L 1.9270 (+0.027)

Gasolio diesel (applicazione di riscaldamento):

Diesel (meno di 2000 litri) € / litro 1.2897 (+0.0313)

Diesel (da 2000 litri) €/litro 1.2578 (+0.0313)

Gas Diesel (agricoltura applicata):

Gasolio (agricoltura) (sotto i 2000 litri) EUR / L 1.2669 (+0.0314)

Gasolio (agricoltura) (da 2000 litri) € / litro 1.2350 (+0.0314)

Carburante diesel (applicazione 1 e c):

Gasolio (sintetico e commerciale) (alla pompa) 1,3950 € / litro (+0,031)

Gasolio (sintetico e commerciale) (meno di 2000 litri) € 1,2946 / litro (+0,0314)

Gasolio (industriale/commerciale) (da 2000 litri) €/litro 1.2627 (+0.0314)

riscaldamento a gasolio:

Riscaldamento diesel 50S (alla pompa) EUR / L 1.3730 (+0.031)

Riscaldamento Diesel 50sec (<2000L) EUR/L 1,2673 (+0,0316)

Riscaldamento gasolio 50sec (da 2000 litri) EUR / litro 1.2354 (+0.0316)

carburante:

Olio combustibile extra pesante max 1P (in autobotte) EUR / T 763,45 (+9,97)

Questi prezzi (prezzi) derivano dalle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi e/o dei componenti vitali inerenti alla loro composizione (componenti) nei mercati internazionali.