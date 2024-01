È il peggior padre nella storia dei videogiochi. Scopri le terribili azioni di Heihachi in Tekken 8

Di tutti i padri dei videogiochi, questo personaggio di Tekken è sicuramente il peggiore del meglio. Heihachi nutre un profondo odio per suo figlio, che lo porterà a commettere atti terribili.

Avviso spoiler Questo articolo rovina la storia di Tekken in particolare il settimo atto. Sei stato avvertito!

Ecco fatto, Tekken 8 ha finalmente visto la luce! Quindi, in questa occasione, vi invitiamo a dare un'occhiata alla storia di questo emblematico gioco di combattimento, attraverso un personaggio: Heihachi. Se hai mai giocato a uno qualsiasi dei titoli della serie, probabilmente conosci il terrore che definisce questo personaggio. Presente in gran parte dei titoli della serie, è uno dei combattenti più importanti della storia di Tekken, il che non gli impedisce di commettere atrocità. Un fatto riconosciuto all'unanimità poiché è stato eletto più volte, in particolare dai media in lingua inglese Kotaku, come il peggior padre della storia dei videogiochi… proprio questo! Se non hai familiarità con il franchise o il personaggio immaginario, questo titolo potrebbe sembrare un'esagerazione. Tuttavia, secondo molti giocatori che seguono la storia di Tekken e dei personaggi associati a questo franchise, questo è già il caso.

Chi è Heihachi di Tekken?

È presente sin dal primo gioco Tekken (nel 1994 nelle sale giochi) ed è l'elemento centrale del gioco. Lungi dall'essere un papà tradizionale, mostra muscoli impressionanti da 75 anni (da Tekken 4, 52 nel primo gioco). Il suo stile di combattimento è il karate, che padroneggia alla perfezione, oltre a possedere abilità straordinarie. Heihachi è un combattente formidabile ed è anche il capo della Mishima Zaibatsu. È una grande azienda creata e fondata da suo padre, Ginpachi Mishima. Sfortunatamente, per ragioni sconosciute, i due uomini si odiano, indicando che Heihachi ha sempre avuto un rapporto conflittuale con la sua famiglia. Così, per impossessarsi dell'impero finanziario familiare che apparteneva a suo padre, lo rinchiuse per lasciarlo morire di fame.

Successivamente incontrerà una donna di nome Kazumi e si innamorerà di lei e vivrà momenti di felicità con lei. Alla fine rimase incinta di un ragazzo, che chiamarono Kazuya. Sfortunatamente, la vita di Heihachi fu segnata da un tragico evento: la perdita della moglie quando diede alla luce il loro bambino. Proverà quindi un odio intenso verso il figlio, ritenendolo responsabile della morte della moglie. Almeno, questo è quello che pensavano i giocatori fino alla rivelazione del settimo atto. In effetti, Heihachi fu colui che uccise sua moglie quando scoprì che lei lo aveva sposato solo per finirlo e che era posseduta dal “diavolo” (aveva i geni del diavolo). In grande disperazione, si rese conto che anche suo figlio era affetto da questo gene demoniaco. Questo dà inizio al ciclo di odio familiare che i giocatori di Tekken conoscono fin troppo bene.

Achiter Tekken 8

Perché Heihachi è un padre così terribile?

Mentre addestrava suo figlio nelle arti marziali, prese la decisione di gettarla da un dirupo. È difficile dire che sia il padre dell'anno dopo questo atto. Perché si è comportato così? Semplicemente per testare la sua forza e vedere se possedeva anche lui questo gene demoniaco. Anche se può sembrare sorprendente, quest'ultimo, che ha solo dieci anni, sopravvive alla caduta donando la sua anima a un demone, dimostrando i sospetti di Heihachi.. Da allora, comprensibilmente, le due persone nutrono un profondo odio l'una per l'altra. Cercano costantemente di uccidersi a vicenda nella maggior parte dei giochi Tekken. Questa rivalità è il fulcro del franchise e non ha visto quasi alcun miglioramento, anzi.. Non fidandosi della propria prole, Heihachi arrivò al punto di adottare un altro bambino di origine cinese, Li Chaolan, per renderlo un rivale di Kazuya.

Alla fine del primo gioco, uscito nel 1994 su macchine arcade, Kazuya riesce a sconfiggere suo padre e a vendicarlo gettandolo da un dirupo.. Ma questo dispiacque a Heihachi, che nel secondo atto riuscì a sfruttare la debolezza di suo figlio per cercare di sbarazzarsi di lui una volta per tutte. Quest'ultimo si trovava in una situazione difficile a causa della dualità della sua anima (l'angelo e il diavolo) che si scontrava dentro di lui… così suo padre ne approfittò per provocare il caos e gettarlo nel vulcano. Alla fine, Heihachi colpisce suo figlio due volte nel tentativo di abbatterlo, il che non lo rende un padre amorevole.

Sfortunatamente, questa situazione non era soddisfacente per Kazuya, che fu pieno di odio e rabbia per tutta la sua vita. Quest'ultimo è diventato un essere mostruoso, privo di compassione, che sembra non valorizzare nessuno. Kazuya avrebbe quindi un figlio di nome Jin Kazama (apparso per la prima volta in Tekken 3), che avrebbe anche tentato di uccidere per riconquistare tutti i suoi poteri demoniaci. In breve, i genitori amorevoli in Tekken sembrano essere una merce rara.

I lati positivi di Heihachi

Non è certamente un buon padre di famiglia, ma Heihachi non è privo di qualità umane ammirevoli.. Mostra il lato migliore di se stesso con il suo orsetto chiamato Kuma (“orso” in giapponese) che ama molto più di suo figlio. Ama anche la combattente Ling Xiaoyu, motivo per cui ha deciso di addestrare la ragazza panda nelle arti marziali per proteggerla. Lo apprezza più di suo nipote, Jin Kazama, il che è la prova di un'altra rivalità all'interno della sua famiglia. È anche una persona che ride e non esita a prendere in giro i suoi avversari. Anche se non si tratta di una qualità speciale, mostra una certa leggerezza che contribuisce a renderlo una persona relativamente apprezzata dai giocatori.

In breve, è difficile essere un padre peggiore di Heihachi, che merita il titolo che si è guadagnato più volte. Tuttavia, dalla Parte 7 e dalla scoperta delle motivazioni di sua moglie Kazumi, molti hanno pensato che fosse più un antieroe che un antagonista come è stato visto per molti anni. Ad ogni modo, se vuoi continuare a seguire le tragedie greche di questa famiglia piena di odio, Tekken 8 è già qui!