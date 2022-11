“Ci siamo innamorati sotto la tenda” (foto)

C’erano una volta due amanti della pasticceria single che si innamorarono perdutamente l’uno dell’altro. Questa è la bellissima storia di Adelina e Benjamin de “Il miglior pasticcere”. Mentre continuano a superare la concorrenza, ogni lunedì sera su RTL-TVI, i due outsider di questa stagione hanno nascosto bene il loro gioco. Ma oggi sono pronti a vivere la loro storia d’amore in pieno giorno e raccontarcela. I più piccoli dettagli.







Tutto è iniziato nella tenda. Le riprese sono avvenute in primavera, quindi abbiamo mantenuto il segreto per molto tempo. Non volevamo affrettare le cose, perché “Le Meilleur Pâtissier” ci ha tagliato fuori dalla vita reale. Eravamo in una bolla dove tutto era carino, tutto era rosa. Quindi temevamo che fosse una relazione semplice”, ci hanno detto. Va detto che l’amore tra Adelina e Benjamin non è stato istantaneo…