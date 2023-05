Didier Iribon: “Gli anziani non hanno il diritto di parlare nella nostra società”

Secondo il filosofo, questa esclusione della vecchiaia è anche il riflesso di un certo stato d’animo: “lLa filosofia scrive sempre dal punto di vista delle persone sane. I suoi concetti, come rivoluzione o disobbedienza civile per esempio, non danno spazio agli anziani. Un posto maggiore dovrebbe essere dato agli anziani nel pensiero filosofico“.

Nella casa di riposo il tempo e lo spazio scompaiono. Come viviamo quando queste dimensioni fondamentali dell’esistenza umana sono state cancellate? “Quando non puoi muoverti dal tuo letto, lo spazio si riduce quasi a nulla. A cosa si dovrebbe pensare in questo caso? Come ti immagini in futuro? Il tempo è stato cancellato, è diventato inaccessibile. Così ciò che definisce l’esistenza umana si sta sempre più restringendo. In questo caso, tutto era chiuso a mia madre“.

L’invecchiamento è in qualche modo inimmaginabile.

Didier Eribon, filosofo

Il problema è anche che l’invecchiamento non è un vero problema nella nostra vita: “Quando avrai vent’anni, non pensare alla vecchiaia. Quando invecchi, non vuoi preoccupartene. E quando raggiungi la grande età, non puoi più pensarci. L’invecchiamento è in qualche modo inimmaginabile.“

Il motivo, secondo lui Dobbiamo impegnarci”Pensare a questo problema senza chiederne la soluzione, ma dire ai leader politici, ai sindacati e alle associazioni che questo è un problema cruciale per la società.“