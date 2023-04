Due famose attrici abbandonano la prossima stagione di “Lol, Who Laughs Out!” Dopo le dichiarazioni contrastanti di Blanche Jardin, Amazon reagisce

La scorsa settimana, Blanche Gardin ha inviato ad Amazon una lettera feroce dopo che le è stata offerta l’opportunità di unirsi al cast della quarta stagione della serie. lol: chi ride esce!. La comica rifiutò l’offerta, che ritenne sconveniente, soprattutto per l’ingente compenso che le sarebbe spettato, 200.000 euro, per sole otto ore di riprese, mentre l’associazione che doveva rappresentare avrebbe vinto solo 50.000 euro se avesse vinto il spettacolo. Ha poi fatto riferimento alla manodopera uigura che alcuni fornitori di Amazon avrebbero impiegato e ha anche insistito sul fatto che la società di Jeff Bezos non aveva pagato le tasse in Francia.

Perché Blanche Garden ha rifiutato € 200.000 per “LOL: chi ride, vattene!” Perché Blanche Garden ha rifiutato € 200.000 per “LOL: chi ride, vattene!” Parole che hanno suscitato così tanto clamore, che oggi sappiamo che Marion Cotillard e Camille Cotten, che erano state contattate per partecipare alle riprese della prossima stagione della serie Amazon, avrebbero preferito rinunciare. Al momento, nessuna delle due attrici ha reagito alle voci. Da parte sua, il colosso dello streaming e delle vendite per corrispondenza ha voluto mettersi in contatto. “La dichiarazione della signora Blanche Garden pubblicata sui social media contiene commenti falsi e imprecisi su Amazon.”ha detto un portavoce dell’azienda. Ha poi sottolineato la qualità del servizio fornito dalla società in Francia, aggiungendo che è “tra le prime 100 società francesi che pagano le tasse”. Paghiamo la nostra giusta quota di tasse, che ammontavano a un miliardo di euro nel 2021.disse l’oratore.