Perché ciò che gli piace di Meghan “nel momento” potrebbe non resistere alla prova del tempo – più vicino

Esperto reale Tom Quinn Parliamo di matrimonio

Il principe Harry et al Meghan Markle. parlando SpecchioL’esperto reale torna sui tratti della personalità che il duca di Sussex piacque subito alla moglie. Tratto della personalità

Il che, col tempo, lo soddisferà sempre meno, secondo gli addetti ai lavori. Un’osservazione in netto contrasto con quanto stanno mostrando attualmente i Sussex. Da notare che la coppia ha recentemente festeggiato il sesto anniversario di matrimonio.

durante

l’intervistaTom Quinn ha affermato che il personaggio “dominante“Con Meghan Markle Ha creato una scintilla nel principe Harry.”Nessuno ne ha mai dubitato

Harry e Meghan Era una partnership paritaria quando Harry disse: “Qualunque cosa Meghan voglia,

Megan capisce“, ha confermato l’esperto reale.”Harry è sempre stato visto come…

Ho perso il ragazzino,

Iperprotezione Dalla famiglia reale quando era bambino Vittima della morte di sua madre“, Lui continuò.

Principe Harry: Meghan Markle era il pezzo mancante

Nel suo entusiasmo, Tom Quinn sottolinea il fatto che il Duca di Sussex è sempre stato visto come una persona incerta e indecisa. “Sempre Alla ricerca di un partner forte Chi compensa la sua debolezza?Lui ha spiegato.Megan è esattamente quel partner. Lei Ambizioso,

determinato E uno

Un vero combattente“, continua Tom Quinn riguardo alla Duchessa di Sussex.

Questa forte personalità di Meghan Markle ha avuto una grande influenza sul principe Harry. “L’Harry combattivo e piagnucoloso che vediamo ora non era lì prima che Meghan arrivasse sulla scena“, spiega Tom Quinn. Nonostante tutto, l’esperto reale conferma che le cose potrebbero essere così Cambiare nel corso del tempo. Il dominio di Meghan Markle sul principe Harry potrebbe non essere gradito in futuro. “Ciò che ci affascina e ci rende felici all’inizio di una relazione

Non sempre resistono alla prova del tempo“, Egli ha detto.

Principe Harry: le polemiche sulla sua assenza

Queste le parole di Tom Quinn dopo le polemiche legate all’assenza del principe Harry dalla cerimonia

Il matrimonio di Hugh Grosvenor. Tuttavia, l’amicizia tra il Duca di Sussex e il Duca di Westminster non è un segreto. Inoltre, Hugh Grosvenor lo è Il padrino del figlio Il membro più anziano della famiglia Sussex, Il principe Archie.

Secondo alcune fonti, il principe Harry si sarebbe astenuto dal partecipare alla cerimonia a causa… principe William Che ha svolto un ruolo importante come guardiano. Il duca di Sussex avrebbe mantenuto le distanze durante l’“intesa civilizzatrice”.