Dopo Match e Smatch è stata presa una decisione per l'Ipermercato Kora: ecco cosa è previsto per i lavoratori

“Abbiamo negoziato quando eravamo disperati perché il management sollevava lo spettro del fallimento”, spiega la signora LoVecchio. Da febbraio e nell'arco di quattro anni, la forza lavoro sarà gradualmente ridotta. Non sono previsti licenziamenti. Verranno negoziati il ​​pensionamento anticipato e piani di riduzione dell'orario di lavoro. In totale, si prevede che scompariranno 253 FTE (equivalenti a tempo pieno).

Dopo la decisione del gruppo Louis Delhaize di vendere i suoi negozi Smatch e Match, i sindacati ritengono che la direzione del gruppo non sarà soddisfatta dello status quo della sua filiale Cora Hypermarket. Tuttavia, gli amministratori mantengono il desiderio di continuare a gestire i sette marchi, a determinate condizioni che sono state presentate ai rappresentanti dei dipendenti alla fine del 2023.

La distribuzione varia a seconda di quale dei sette supermercati (Anderlecht, Chatelinoux, Horno, La Louviere, Missancy, Rocourt e Wolloy-Saint-Lambert) e della sede di Hibiné sono coinvolti. “Anche se abbiamo cercato di mantenere una base comune, le trattative sono state spesso condotte a livello locale, il che ci fa temere che il management possa voler vendere l'uno o l'altro marchio. Ma dicono di voler continuare a gestire il marchio.” Tutti i negozi”, continua il CNE perpetuo. Quasi tutti questi supermercati subiscono perdite, con una perdita totale stimata a 15 milioni di euro all'anno, secondo L-Post.

“Ma il gruppo dispone anche di centri commerciali attorno ai supermercati. Finché tutti continueranno a generare profitti, il management continuerà a investire”, spera Elisabetta LoVecchio. Quest'ultimo spiega il declino dei supermercati con un cambiamento nella mentalità dei consumatori. “Lo abbiamo visto in particolare con Makro, dove il concetto di “tutto sotto lo stesso tetto” non funziona più.”

Nonostante il loro sottile margine di manovra, i sindacati sono stati in grado di difendere alcune delle “linee invalicabili” dei lavoratori, come le indennità di malattia, i buoni pasto e le ferie illegali. Tuttavia, i dipendenti non verranno pagati durante la pausa.