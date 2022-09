Dopo le riparazioni, un test a terra riuscito di un razzo della NASA sulla luna

Washington (AFP) – L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato che mercoledì in Florida è stato condotto con successo un test a terra del nuovo enorme razzo sulla luna della NASA, che mira a verificare il successo delle riparazioni effettuate dopo due tentativi di lancio falliti alcune settimane fa.

“Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti”, ha affermato Charlie Blackwell Thompson, responsabile del lancio della missione Artemis 1, che sarà il primo programma a riportare gli americani sulla Luna.

All’inizio di settembre, il lancio del razzo SLS, il più potente di tutti, è stato annullato all’ultimo momento a causa di una perdita osservata durante il riempimento dei suoi serbatoi con carburante criogenico: ossigeno e idrogeno liquido.

Poiché l’idrogeno è altamente infiammabile, queste perdite devono essere evitate a tutti i costi.

Da allora la NASA ha effettuato riparazioni, sostituendo un cardine nel collegamento tra il razzo e i grandi tubi che lo alimentano con il carburante. Questo sigillo è stato chiaramente danneggiato da detriti di origine sconosciuta.

Il test di mercoledì prevedeva il riempimento dei serbatoi di carburante.

Durante le operazioni è stata nuovamente osservata una leggera perdita di idrogeno, ma ciò è stato verificato dai team della NASA.

L’agenzia ha detto la scorsa settimana che avrebbe preso di mira martedì 27 settembre per il prossimo tentativo di decollo tra meno di una settimana. È stata anche annunciata una data di backup, il 2 ottobre.

“I team valuteranno i dati dei test, insieme alle condizioni meteorologiche e ad altri fattori, prima di confermare che tutto è pronto per la prossima opportunità di lancio”, ha affermato la NASA in un post sul blog.

Alla domanda sulla domanda, Charlie Blackwell Thompson non ha voluto farsi avanti, ma ha comunque detto di essere stata “estremamente incoraggiata” durante l’audizione di mercoledì.

Affinché la data del 27 settembre sia rispettata, la NASA deve anche ottenere una deroga dalla US Space Force per quanto riguarda la durata della batteria del sistema di autodistruzione di emergenza del razzo, progettato per farlo esplodere in caso di deviazione della traiettoria dopo il decollo.

Questo periodo era solitamente limitato a 25 giorni, ma il missile è rimasto nella rampa di lancio per molto più tempo.

Inoltre, il percorso dell’uragano Fiona al largo della Florida è attentamente monitorato.

