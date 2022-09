Gli anelli di Nettuno sono accuratamente catturati dal telescopio James Webb – ICT News

La NASA ha annunciato mercoledì che il James Webb Space Telescope ha fornito nuove immagini di Nettuno e dei suoi anelli, che forniscono preziose informazioni sulla sua atmosfera.

Gli astronomi non hanno avuto una visione così chiara del pianeta più lontano del sistema solare dal breve e unico passaggio di una sonda, Voyager 2, vicino a questo gigante ghiacciato nel 1989. La visione a infrarossi del telescopio offre un nuovo modo di analizzare l’atmosfera, Mark ha detto McGreen, consulente per la scienza e l’esplorazione presso l’Agenzia spaziale europea (ESA).

Il telescopio rimuove tutti i riflessi dal riflesso del sole sulla superficie di Nettuno e l’inquinamento luminoso del suo ambiente, al fine di “iniziare a indovinare la composizione dell’atmosfera” del pianeta, ha affermato questo astronomo che ha lavorato per più di 20 anni su il progetto James Webb. Nettuno aveva un aspetto bluastro nelle immagini riprese nella banda visibile dal telescopio Hubble, a causa della presenza di metano nella sua atmosfera.

Utilizzando lo strumento NIRCam di James Webb, operante nel vicino infrarosso, il pianeta assume un colore grigio-biancastro. In una dichiarazione, la NASA ha affermato che l’immagine mostrava anche “una strana luce” in uno dei poli di Nettuno. Il telescopio ha anche fotografato sette delle 14 lune conosciute del pianeta. In particolare Tritone, la cui brillantezza ricorda una piccola stella. Più grande del pianeta nano Plutone, appare anche più luminoso di Nettuno a causa della luce solare che si riflette sulla sua superficie ghiacciata.

Gli astronomi alla ricerca di pianeti al di fuori del nostro sistema solare hanno scoperto che quelli come Nettuno o Urano sono i più comuni. “Essere in grado di osservare questi oggetti da vicino renderà più facile osservare altre stelle in orbita (giganti di ghiaccio) diverse dal nostro sole”, ha detto McCurren.

In servizio dallo scorso luglio, James Webb è il telescopio spaziale più potente mai schierato. Consentirà una sorta di astronomia, ha detto McCurren, “che sarebbe stata inimmaginabile anche cinque anni fa”.

Gli astronomi non hanno avuto una visione così chiara del pianeta più lontano del sistema solare dal breve e unico passaggio di una sonda, Voyager 2, vicino a questo gigante ghiacciato nel 1989. La visione a infrarossi del telescopio offre un nuovo modo di analizzare la sua atmosfera, McGreen, consulente scientifico ed esplorativo dell’Agenzia spaziale europea (ESA), ha affermato che l’inquinamento luminoso del suo ambiente, anche solo per “iniziare a indovinare la composizione dell’atmosfera” del pianeta, ha affermato questo astronomo che ha lavorato per AFP più di 20 anni sul progetto James Webb. Nettuno aveva un aspetto bluastro nelle immagini riprese nella gamma di lunghezze d’onda visibili dal telescopio Hubble, a causa della presenza di metano nella sua atmosfera. Utilizzando lo strumento NIRCam di James Webb, che opera nel vicino infrarosso, il pianeta assume una tonalità colorata. In bianco grigio. In una dichiarazione, la NASA ha affermato che l’immagine mostrava anche “una strana luce” in uno dei poli di Nettuno. Il telescopio ha anche fotografato sette delle 14 lune conosciute del pianeta. In particolare Tritone, la cui brillantezza ricorda una piccola stella. Più grande del pianeta nano Plutone, appare anche più luminoso di Nettuno a causa della luce solare che si riflette sulla sua superficie ghiacciata.Gli astronomi che cercano pianeti al di fuori del nostro sistema solare hanno scoperto che quelli come Nettuno o Urano sono i più comuni. “La capacità di osservare da vicino questi oggetti renderà più facile osservare altri (giganti di ghiaccio) in orbita attorno ad altre stelle” dal nostro Sole, ha spiegato McGreen. In servizio dallo scorso luglio, James Webb è il telescopio spaziale più potente mai schierato. Consentirà una sorta di astronomia, ha detto McCurren, “che sarebbe stata inimmaginabile anche cinque anni fa”.