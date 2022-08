Dopo che il principe George ha invitato il compleanno di una bambina, il principe William e Kate Middleton gli hanno risposto

Questo è il tipo di storia che troviamo sempre carina. Il principe GiorgioFiglio William e Kate Da Cambridge, un invito a venire a festeggiare il compleanno di una bambina di 6 anni. Sfortunatamente, il nipote della regina non fu in grado di farlo, ma il Duca e la Duchessa risposero comunque all’invito. Una risposta che ha colpito un gran numero di britannici, come rivela il quotidiano Mirror, perché dimostra che la mail loro inviata è già stata letta.







Se ricevono un gran numero di lettere, non risponderanno a tutte le lettere. Ecco perché la risposta a questa domanda è stata una sorpresa. Una lettera di ringraziamento per l’invito è stata pubblicata sulla British Gazette, spiegando i motivi del rifiuto:

« Il Duca e la Duchessa di Cambridge mi hanno chiesto di ringraziarti per la tua lettera che invitava il principe Giorgio alla tua festa per il sesto compleanno. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo. (…) Le Loro Altezze Reali sono molto grate per questo gentile invito. Ma dopo aver considerato tutte le possibilità, ci dispiace informarvi che le Loro Altezze Reali non hanno altra scelta che rifiutare questo invito. »

Un rifiuto regale che la famiglia non prende mai male. Secondo quanto riferito, la madre di uno di loro ha pubblicato un messaggio di ringraziamento su Twitter, dicendo: È incredibile che lo tenga per sé. »