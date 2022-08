Anche il sito web di notizie statunitense The Daily Beast ha cercato di identificare Hadi Matar. Ha intervistato un ex studente che conosceva al liceo in California. Questo studente, Gabriel Sanchez, si disse “scioccato” Sapere che Hadi Matar potrebbe essere coinvolto in un evento del genere. Hadi Matar lo ha descritto come “Un devoto musulmano ha partecipato alle discussioni e aveva diversi amici”, Bestia quotidiana di Ceylon.

Per quanto riguarda la pratica della fede, Hadi Matar è descritto come qualcuno che la pratica Seriamente, era un devoto musulmano.Aggiunto ricordando allo studente che ha presentato Affetto. Secondo l’ex studente Gabriel Sanchez, Hadi Matar trascorreva il suo tempo libero a scuola giocando a basket e leggendo molto. Tuttavia, non avrebbe mai parlato dell’Iran o di Rushdie.

Cosa abbia fatto Hadi Matar tra il trasferimento nel New Jersey nel 2014 non è ancora chiaro ora. Il quartiere in cui viveva è descritto come cosmopolita e tranquillo. I vicini intervistati da The Daily Beast non conoscevano particolarmente Hadi Matar. Secondo le informazioni raccolte dal sito di notizie americano da una società sportiva, il giovane si era iscritto a lezioni di boxe di gruppo lo scorso aprile e avrebbe sospeso l’abbonamento il 9 agosto.