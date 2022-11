L’Ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere ha presentato martedì a Hiam Ishak, responsabile del Centro Pedagogico per la Ricerca e lo Sviluppo Educativo (CRDP), i nuovi libri di testo per l’apprendimento dell’italiano nelle scuole pubbliche. Un’edizione speciale dell’Italian Junior Project Book in tre volumi pensata appositamente per soddisfare le esigenze degli studenti libanesi, ha spiegato la signora Bombardiere durante una cerimonia organizzata per l’occasione presso la sede del CRDP a Dekuane. L’iniziativa è interamente finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Un totale di 3.225 copie, insieme ai CD, saranno distribuite gratuitamente agli studenti libanesi.

L’aggiornamento di questo manuale, pensato per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, si deve alla lunga collaborazione tra il CRDP e l’Istituto Italiano di Cultura. È stato stampato nell’ambito del progetto italiano L2S, lanciato nel 2001 dal governo italiano attraverso l’Ambasciata italiana e l’Istituto Italiano di Cultura con l’obiettivo di promuovere una stretta ed efficace collaborazione con il Ministero dell’Istruzione libanese e il CRDP.