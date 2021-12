L’italiana Nexi ha posto fine alla sua fusione con la sua rivale nazionale SIA, firmando giovedì la legge sulla fusione per creare uno dei più grandi gruppi tariffari in Europa. Nexi ha dichiarato in una nota che la fusione con SIA avrà effetto dal 1 gennaio 2022, a seguito dell’accordo Nexi con Nordic Payment Group Nets. L’amministratore delegato di Nexi, Paolo Bertoluzzo, è stato confermato come amministratore delegato del nuovo consiglio di amministrazione fino all’approvazione del bilancio 2024, ha affermato Nexi. Zonebourse con Reuters 2021 Tutte le novità su NEXI SPA 16/12 L’italiana Nexi dà gli ultimi ritocchi alla fusione con SIA ZR 11/11 Direttamente dai mercati : ArcelorMittal, Engie, Beyond Meat, Simens, Tesla, Sika… 15/10 La fusione tra Nexi e SIA è stata approvata con riserva dalla Commissione Fedeltà Italiana. ZR 07/09 Il parere degli analisti del giorno : Roche, Swatch, Nexi, Richmond, ASM International, Hoffman Gray. 03/09 La polizia rivale italiana avvia un’indagine sull’affiliazione di Nexi alla SIA MD 03/09 Le borse europee sono in calo mentre l’occupazione mette in guardia negli Stati Uniti. ZR 08/07 Borsa di Parigi : L’inflazione finisce “sotto, ma vicino al 2%”? 08/07 Il parere degli analisti del giorno : Airbus, Carrefour, L’Oréal, Iliad, Roche, Ocado, Adyen, Adidas, .. 02/07 Borsa di Parigi : Milionari e indizi nello spazio 02/07 Il parere degli analisti del giorno : L’Oréal, Pernod Ricard, Trigano, Givaudan, Adidas, Novartis, Ne.. Raccomandazioni degli analisti su NEXI SPA 07/09 Il parere degli analisti del giorno : Roche, Swatch, Nexi, Richmond, ASM International, Hoffman Gray. 08/07 Il parere degli analisti del giorno : Airbus, Carrefour, L’Oréal, Iliad, Roche, Ocado, Adyen, Adidas, .. 02/07 Il parere degli analisti del giorno : L’Oréal, Pernod Ricard, Trigano, Givaudan, Adidas, Novartis, Ne..

Ufficiali e Direttori