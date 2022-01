Stazione rotante per iMac e hub Thunderbolt 4 in Hyper

Nessuno ci ha pensato, quindi Hyper ha lanciato un campo completamente nuovo per l’iMac da 24 pollici: il supporto rotante! Il giradischi HyperDrive ruota effettivamente di 360 gradi, perfetto per regolare lo schermo del tuo All-In-One o mostrare qualcosa a un collega. Fare attenzione a non impigliarsi con la spina di alimentazione nella parte posteriore…

Oltre a questa funzionalità di giradischi, la stazione è anche un hub con HDMI, uno slot SD/microSD, una porta USB-C e quattro USB-A, oltre a una porta audio. Un’altra caratteristica originale di questo prodotto è che è possibile inserire facilmente un SSD (M.2 SATA / NVMe) con una capacità di archiviazione fino a 2 TB. Il prezzo del dispositivo sarà di 200 dollari.

Un altro accessorio presentato al CES, un hub Thunderbolt 4 che include un adattatore GaN che eroga fino a 100 watt di potenza. L’utilizzo del nitruro di gallio riduce le dimensioni del Power Hub eliminando dall’equazione il grosso trasduttore che solitamente accompagna questo tipo di prodotto.

Puoi collegare il tuo Mac a una delle porte del T4, che lo caricherà a 96 W. Gli altri tre possono essere utilizzati per connettersi a due monitor 4K a 60Hz o un monitor 8K a 30Hz (o un iPhone poiché eroga 15W). Ovviamente hanno una larghezza di banda di 40 Gbps e il blocco può essere inserito in una serie di dispositivi Thunderbolt. Non c’è ancora un prezzo per l’hub (o anche una pagina web se è un fileURL Pronto).