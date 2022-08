Donna muore durante il volo nel Regno Unito mentre la famiglia osserva

Durante il ritorno dalle vacanze, Helen Rhodes, una madre britannica, è morta davanti alla sua famiglia. Suo marito e due figli sono stati costretti a rimanere accanto al suo cadavere fino alla fine del viaggio.

Un gatto è stato aperto per sostenere la famiglia nelle spese di rimpatrio.







yoLa madre britannica Helen Rhodes è morta venerdì su un volo da Hong Kong al Regno Unito. È stata trovata priva di sensi sul sedile, poche ore dopo l’inizio del volo.

Helen Rudd è morta sull’aereo che la riportava a casa mentre era seduta al suo posto nel sonno. All’aereo mancavano ancora una decina di ore e suo marito Simon e i due figli Nathan ed Emma hanno dovuto rimanere accanto al suo cadavere per tutta la durata del volo. Un’amica di Helen ha detto che, nonostante l’esperienza traumatica, la famiglia è stata in grado di “dirle tutto ciò che doveva dirle”.

L’aereo dovrebbe atterrare nel Regno Unito, quindi l’aereo è stato dirottato con urgenza a Francoforte, in Germania. secondo GuardianoIl corpo di Helen è rimasto a Francoforte. Poi la sua famiglia è salita a bordo di un aereo per tornare nel Regno Unito. Un amico della vittima ha creato un gatto per aiutare la famiglia a pagare il rimpatrio e il funerale della madre.







Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che stanno sostenendo la famiglia e sono in contatto con le autorità locali.