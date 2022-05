Dominic Calvert-Lewin parla dei suoi problemi psicologici

Quali sono le prospettive per questo annuncio?

L’attaccante dell’Everton Dominic Calvert-Lewin ha parlato in un post sul blog lunedì Instagram Dopo aver sofferto per problemi psicologici durante la stagione, soprattutto dopo un infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dal campo per tre mesi. Il 25enne attaccante inglese ha avuto una stagione complicata con i Toffees Finita la 16a Premier LeagueHa spiegato che parlare dei suoi problemi gli ha salvato la vita. Il nazionale inglese ha anche consigliato ad altri giocatori di non esitare a cercare aiuto in tali questioni.

“Innanzitutto grazie ai tifosi per averci supportato in questa stagione e aver continuato a ispirarci fino all’ultimo giorno della stagione. L’obiettivo principale era rimanere in Premier League e non credo sarebbe stato possibile senza il tuo incredibile supporto. Personalmente, ho dovuto approfondire me stesso a volte in questa stagione e ho passato alcuni dei momenti più difficili della mia carriera e della mia vita finora. L’amore e il supporto che mi hai mostrato mi hanno aiutato a superare questo. Una delle cose che ho imparato in questa stagione è che tutti, in qualsiasi campo, combattono battaglie di cui non sai nulla, e nessuno dei due si vergogna di trovare qualcuno con cui parlare e di essere onesto con te stesso su come ti senti davvero. voi ragazzi che mantenete bassi i loro sentimenti, vi consiglio di parlare con un amico, un familiare o qualcuno che mi ascolterà, parlare mi ha salvato la vita. Vi farà capire che le cose non sono mai così brutte come sembrano e lo scoprirete il vero paradosso della forza è la capacità di affrontare le proprie debolezze. Finire la stagione ai massimi livelli per me significa tutto, goditi la pausa dei fan di Toffee, te lo meriti. Spero che la pressione rimanga un privilegio”.Calvert Lewin ha scritto nel suo post che ha giocato 18 partite in questa stagione per l’Everton, ha segnato cinque gol e fornito assist.