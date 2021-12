Crocs riceve l’italiano Heydude – Capital.fr

(AOF) – Crocs acquisisce il calzaturificio italiano Heydude per 2,5 miliardi di dollari. L’operazione sarà finanziata da $ 2,05 miliardi in contanti e $ 450 milioni in azioni Crocs. “Con l’acquisizione di Heydude, siamo lieti di aggiungere un altro marchio in forte crescita e altamente redditizio al nostro portafoglio”, ha affermato Andrew Reese, amministratore delegato di Crocs. “Speriamo che i prodotti casual, comodi e leggeri di Heydude siano in linea con le tendenze dei consumatori a lungo termine e si adattino perfettamente a Crocs”.

Fondata in Italia nel 2008, Heidoot produce scarpe leggere e casual come le “slip-on” (come i furgoni) per uomo, donna e bambino, che costano circa 60 dollari.

Heydude opererà come entità separata dopo la chiusura della transazione nel primo trimestre del 2022. Crocs ha affermato che la transazione avrà un impatto immediato su guadagni, margini e profitti.