DJI mini 3 ad un prezzo irresistibile per le vendite flash di Amazon!

Durante i saldi flash primaverili, Amazon offre tanti prodotti high-tech a prezzi scontati. Se stai cercando un nuovo drone, ora è il momento giusto per fare un ottimo affare. DJI mini 3 è in vendita ad un prezzo di partenza di 379 euro anziché 469 euro. Un buon affare da non perdere…

Approfitta di DJI Mini 3 a 379 € invece di 469 €

Approfitta del DJI Mini 3 (DJI RC) a 499€ invece di 629€

Approfitta del Pacchetto DJI Mini 3 Fly More (DJI RC) a 649€ invece di 818€

DJI Mini 3 è disponibile in diverse versioni. Il più economico è quello dotato di telecomando wireless standard senza schermo. Per qualche euro in più è possibile acquistare il dispositivo con un controller display wireless (DJI RC). Infine, la versione bundle DJI Mini 3 Fly More (DJI RC) è la più completa poiché il drone è accompagnato da tre batterie, due paia di eliche di ricambio, una stazione di ricarica bidirezionale e una borsa per il trasporto a spalla. Durante il breve periodo delle vendite flash primaverili di Amazon, tenutesi quest'anno dal 20 al 25 marzo, questi droni vengono offerti a buon prezzo. Non rischiare di perdere questi fantastici sconti.

Questo drone pesa meno di 250 grammi sulla bilancia (249 grammi Con grande precisione), è in grado di fornire bellissime immagini aeree. Puoi così registrare i tuoi video in HDR 4K/30 ips. Grazie al peso piuma che inserisce Classe C0Puoi gestirli senza dover intraprendere passaggi amministrativi specifici. Puoi anche passare il mouse sopra le persone.

Nonostante le sue piccole dimensioni, il DJI Mini 3 Resiste a velocità del vento di 38 km/h (Livello 5) e beneficia di una buona autonomia massima fino a 38 minuti. Puoi inviarlo via poiché il video è stato trasferito Può raggiungere i 10 km. Infine, questo drone ti offre la possibilità di realizzare video orizzontali e verticali. Anche se il Mini 3 non dispone del rilevamento degli ostacoli, offre assistenza al pilota Modalità scatto rapido Che cattura automaticamente scatti straordinari tra diversi modelli di volo dinamici.