Bart Verbruggen parla del possibile passaggio dall’Anderlecht al Burnley: “Giocare per l’Inghilterra è sempre stato il mio sogno”

È stata una delle poche pause al Lotto Park in questa stagione. Tanto da attirare l’attenzione di grandi club come Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester United. Ma Bart Verbruggen (20) non avrebbe ancora iniziato in squadre così grandi. Burnley, dove potrebbe sostituire Ariant Muric, è stato concreto: il club di Vincent Kompany ha fatto un’offerta da 15 milioni di euro per il portiere 20enne. “Giocare per l’Inghilterra è sempre stato il mio sognoVerbruggen ha risposto alla stampa olandese. È un complimento essere menzionato nei club di questa competizione. Ma non è la cosa più importante”.

In particolare, perché è pienamente impegnato nella preparazione di Euro Under 21 con il giovane olandese (non è stato catturato da Ronald Koeman nella Final Four di Nations League). “Ti concentri sulle cose che sono importanti e che puoi influenzareSegui il portiere. Al momento è la nazionale (Giovane arancione). Non è difficile concentrarsi su questo”. Queste settimane di preparazione assumono ancora più significato a causa del fatto che la sua stagione è stata interrotta. Lo Sporting ha perso i primi otto (e le qualificazioni). Verbruggen ha giocato la sua ultima partita il 23 aprile contro il Mechelen. “Quando la stagione finì, mi presi una vacanza. Successivamente sono andato ad allenarmi al NAC Breda (NdR: il club che ha lasciato per la RSCA nel 2020) che era ancora nei playoff. mi sono tenuto occupato». Jong Orangi affronterà i Devils il 21 giugno all’inaugurale Campionato Europeo UEFA Under 21, che si è svolto in Romania e Georgia. READ Un piccolo assaggio del Tour de France al Critérium du Dauphiné