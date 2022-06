Dichiarazione dei redditi: qual è lo scopo delle nostre tasse?

Pensioni, numero postale 1

La componente più importante sono le pensioni, con 54 miliardi. Ciò significa che per 100€ di tasse che paghi, 20,1€ vengono utilizzati per pagare le pensioni. Il quinto è molto. Quindi non è un caso che le pensioni siano una questione politica e di bilancio importante per tutti i governi a livello federale. In futuro, secondo Previsioni della commissione per lo studio dell’invecchiamentoLe pensioni costeranno di più e rimarranno elevate nel tempo.

La seconda componente più importante riguarda anche la protezione sociale. Con poco meno del 15% delle nostre tasse, troviamo assistenza sanitaria. Se aggiungiamo le voci “disoccupazione ed esclusione sociale”, “invalidità e malattia”, “famiglie e figli” oltre alla clausola pensionistica, si arriva a un totale di oltre il 52%. Quindi su 100 euro di tasse, più di 52 euro vengono utilizzati per finanziare la protezione sociale a livello globale nel nostro Paese.

“Istruzione gratuita

Articolo 24 della Costituzione belga Chiaro : “Ottenere l’istruzione gratuita fino alla fine dell’istruzione obbligatoriaChiaramente questa educazione gratuita passa attraverso le tasse e costa 30 miliardi: questo è ciò che le nostre tasse finanziano per l’istruzione in senso lato.L’istruzione è anche al terzo posto nella classifica delle voci più pesanti dei nostri fascicoli.Tasse, con poco più di 11 euro 100€ di tasse o contributi versati, questo è più di quella che viene definita “politica economica”, ovvero sostegno alle imprese. Quindi, su 100€ di tasse, 8€ vengono utilizzati per sostenere l’attività economica privata.

Lo stato (non così) è costoso

Quanto costa lo stato? È normale dire che la nostra complessità istituzionale è costosa. E questo non è del tutto sbagliato: la cosiddetta “gestione delle pubbliche amministrazioni” rappresenta il 6,9% delle nostre tasse. 6,90 euro, su 100 euro di tasse, che potrebbero sembrare tante, Ma sappi che la media europea (nel 2019) è di 5,80€. Siamo al settimo posto in Europa in questo senso: Ungheria, Finlandia, Grecia, Italia, Islanda e Cipro sono davanti a Belgio e Svezia.

Religione, cultura e difesa

Ecco alcune delle voci di spesa pubblica più interessanti. Il debito prima. Il Belgio lo trascina da tempo come un palla al piede, ma le aliquote molto basse degli ultimi anni lo rendono più probabile: il debito è solo il 3,6% delle nostre tasse nel 2020. L’ordine pubblico e la sicurezza sono più preziosi dell’ambiente : per 100 euro di tasse, 3 euro per la sicurezza, 2,50 euro per l’ambiente. Tempo libero, cultura e culto hanno un valore di circa 2 € per 100 € di tasse. Infine, si noti che la difesa è pari all’1,5% delle nostre tasse: questa è la voce più piccola.