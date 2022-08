Diario di mercato (13/08): Gomez ha alzato il prezzo dell’Amuzu?

Informazioni sul file:

13:15: I nostri colleghi di L’Equipe affermano che se il trasferimento di Francis Amuzo a Nizza continua, è perché l’Anderlecht ha meno bisogno di vendere da quando è stata registrata la partenza di Sergio Gomez. I Mauves potrebbero giocare ancora per un po’ per tenere Amuzu fino allo spareggio di Conference League contro lo Young Boys, e lui potrebbe essere ancora più goloso: le richieste della dirigenza di Bruxelles sarebbero passate da 8 a 10 milioni di euro.

13: Il quotidiano Sport 1 ha annunciato che Kai Havertz è nel radar del Bayern Monaco. L’attaccante del Chelsea succederà a Robert Lewandowski?

12:30: Emmanuel Denis non è l’unico ex belga a unirsi al Nottingham Forest perché Cheikho Kouyate, che non ha alcun contratto, si sottoporrà alle visite mediche questo fine settimana.

12:10: Emmanuel Dennis è attualmente sottoposto a una visita medica nella foresta di Nottingham. L’attaccante ha lasciato il Brugge per 4 milioni di euro un anno fa. Dovrebbe avvicinarsi al 25 contro il Watford.

11:30: Il quotidiano catalano “Sport” ha annunciato che il Manchester United è pronto a tornare nei ranghi della squadra di Frenkie de Jong. Entro la fine della prossima settimana è prevista una “offensiva a tutto campo”. Da parte sua, The Athletic ha annunciato che Memphis Depay potrebbe essere la prossima recluta mancuniana. I due uomini hanno una cosa in comune: sono da una parte a Barcellona.

11:20: Il cuore dei capitani dell’Arsenal oscilla tra Paqueta (Lione) e Pino (Villarreal), secondo diverse fonti.

11:10: Nico Gonzalez prolunga il suo contratto con l’FC Barcelona fino al 2026.

11:05: Wesley Fofana (Leicester) potrebbe essere oggetto di un’offerta da 94 milioni di euro (!) dal Chelsea, secondo The Evening Standard. Thomas Tuchel sembra apprezzare molto il difensore francese.

10:40: Pep Guardiola gli assicura: vuole tenere Bernardo Silva al Manchester City. “Sa quanto lo amiamo… ma non so cosa ci riserveranno le prossime settimane.”

10.15: Giovanni Lo Celso arriva in Spagna per concludere il suo arrivo al Villarreal. Secondo Fabrizio Romano, il prestito al centrocampista del Tottenham non dovrebbe arrivare con un’opzione di riscatto.

– 9:45: Il difensore centrale dell’Ajax Bear Shores dovrebbe raggiungere il Torino nelle prossime ore. C’è un accordo tra il giocatore e il club italiano, che deve ancora negoziare alcuni dettagli con l’Ajax.

9:40: Ander Herrera ha accettato di lasciare il Paris Saint-Germain, secondo L’Equipe. Dopo che i suoi capi lo hanno cacciato, il broker desidera essere pagato per uno dei restanti due anni. Forse prima di entrare a Bilbao come free agent (e ricevere così un bel bonus di acquisto?). Burro soldi e burro.

– 9:30: Roberto Martinez abbastanza soddisfatto del periodo di trasferimento dei Devils .

– 9:30: Standard in trattative con l’ex Paul McKero dell’Anderlechto !