Banderas, Gad Elmaleh, Shakira… le celebrità che hanno inviato messaggi in Marocco

Personalità marocchine e straniere del mondo dell’arte, della cultura e dei media hanno festeggiato la storica qualificazione della nazionale di calcio alle semifinali dei Mondiali Qatar 2022.

“Che orgoglio! Grazie per il regalo di compleanno più bello della storia moderna”, ha risposto su Twitter Mohamed Omar, direttore del canale Bein Sports News.

Il suo collega dello stesso canale, il giornalista di origine siriana, Ayman Jada, ha elogiato, in un videoclip pubblicato sulla sua pagina Facebook, lo storico traguardo degli Atlas Lions, sottolineando che la qualificazione della nazionale marocchina alle semifinali costituisce “ un grande evento, un grande risultato e una performance senza precedenti”.

La splendida qualificazione degli Atlas Lions ha provocato anche la reazione del giornalista del canale qatarino Al-Jazeera, Abdel Samad Nasser, che ha espresso il suo orgoglio per questo traguardo raggiunto dal Marocco, esprimendo tutto il suo amore per la madrepatria. Quanto al comico Gad Al-Maleh, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Una vittoria storica che non è ancora finita, O Fakhr.. Lacrime di gioia.. Saremo con te fino alla fine, O Dima Al-Maghrib. “

Il rapper e cantante haitiano Wyclef Jean ha twittato, rendendo omaggio al popolo marocchino e lodando il “fantastico viaggio” degli Atlas Lions nella Coppa del Mondo.

La famosa cantante colombiana Shakira ha twittato “This time for Africa” ​​accompagnata da applausi e dall’emoji della bandiera marocchina.

Alcune delle persone più grandi che ho incontrato nella mia vita Complimenti Marocco Complimenti Marocco 🇲🇦 Africa Whoa – prima squadra africana in assoluto a raggiungere una semifinale di Coppa del Mondo – che viaggio incredibile – continuate così signori. # Coppa del Mondo 2023 #Qatar2022 pic.twitter.com/RjoEUcnYzU – Wyclef Jane (@wyclef) 10 dicembre 2022

Da parte sua, l’artista internazionale spagnolo Antonio Banderas ha twittato: “Loro (gli Atlas Lions) hanno eliminato la nostra nazionale negli ottavi e hanno fatto lo stesso con il Portogallo nei quarti di finale. Congratulazioni alla nazionale di calcio marocchina per un buon risultato. vittoria meritata”.

È tempo di insegnare la sportività. Hanno eliminato la nostra squadra agli ottavi e hanno fatto lo stesso con il Portogallo nei quarti di finale. Congratulazioni alla nazionale di calcio marocchina. vale molto!@dipendente #Coppa del Mondo #Team_Marocco #Qatar2022 pic.twitter.com/mrDL238koI —Antonio Banderas (@antoniobanderas) 10 dicembre 2022

Da parte sua, l’artista egiziano Hamada Helal ha scritto sulla sua pagina Twitter: “Congratulazioni ai Leoni dell’Atlante, congratulazioni al popolo marocchino e all’intero mondo arabo”, mentre l’artista emiratino Ahlam ha confermato: “Il Marocco continua a scrivere la storia”. .

Quanto al giornalista degli Emirati, Muhammad Taqi, ha postato su Twitter una foto del Burj Khalifa, illuminato con i colori della bandiera marocchina, e ha scritto: “Vi vogliamo tanto bene, i Leoni dell’Atlante”.

Il giornalista siriano, Faisal Al-Qasim, ha pubblicato una foto del giocatore della nazionale marocchina, Youssef Al-Nusairi, sulla quale ha scritto: “Youssef Al-Nusairi…Dio ti conceda il successo!” Da parte sua, l’artista libanese, Assi El-Hillani, ha scritto sulla sua pagina Twitter: “Congratulazioni, o Leoni dell’Atlante, ci avete reso felici e onorati. Dio è con te…”, mentre l’artista tunisino Hind Sabri ha twittato: “The Atlas Lions, avete fatto la storia. Ci hai regalato grandi momenti e speriamo di vederti sollevare la Coppa del Mondo FIFA come ne sei capace. »

