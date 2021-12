Deceuninck passa da Quick-Step ad Alpecin

Nel ciclismo, anche gli sponsor hanno diritto a un piccolo bottino. Dopo l’annuncio (lo scorso maggio) di lasciare il telaio di Patrick Lefevre, Dekoninc ha deciso di rimanere nel gruppo ma non è cremoso. D’ora in poi, l’azienda specializzata in PVC apparirà sulle magliette Aplecin-Fenix ​​di Matteo van der Poel.

lo scorso maggio, Deceuninck ha annunciato la fine della sua collaborazione con la formazione mossa veloce a partire dal Patrick Lefevre. Ma è chiaro che la società belga voleva rimanere attiva nel gruppo ciclistico e quindi ha scelto di allearsi con un’altra formazione belga: la squadra Alpecin Fenice a partire dal Matthew van der Pole Tim Merler o Jasper Philipsen. La partnership riguarda anche la squadra femminile, la squadra di motocross e ciclocrossAlpecin Fenice.