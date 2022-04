Décès à 77 e l’attrice belgo-italiana Catherine Spaak

Victime en 2020 d’une hémorragie cérébrale, elle s’est éteinte dans une clinique romaine, selon les médias ialiens.

Fille du scénariste belge Charles Spaak et de la comédienne française Claudie Clèves, nièce de l’ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, un des “pères fondateurs” de l’Europe, Catherine Spaak naît le 3, avril 1945 France -Billancourt, dans la banlieue ouest de Paris.

Elle tourne avec Jacques Becker (“Le trou”) avant de partir en Italie où elle deviendra une actrice et animatrice vedette tant au cinéma qu’à la télévision.

“Je ne voulais pas être actrice mais danseuse classique, j’étais malheureusement trop grande à l’époque. Mais faire ce métier m’a sauvée”, racontera-t-elle après son hémorragie dans.

Elle apparaît dans “Le Fanfaron” di Dino Risi, “Le chat à neuf queues” di Dario Argento, “Week-end à Zuydcoote” di Henri Verneuil o encore “Scandale secret” di Monica Vitti. In totale, elle tournera dans 80 long-métrags pour le cinéma et la télévision.

Chanteuse, elle enregistre notamment en 1963 “Quelli della mia età”, adattamento de “Tous les garçons et les filles” di Françoise Hardy.

Dans les années 1980 elle se consacre à la télévision come animatrice/presentatrice et parcipe dans les années 2000 à des emissions de télé-réalité. Dal 1988 al 2002, elle anime un “talk show” per le donne su Rai 3, où elle reçoit entre autres Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Isabel Allende et Ornella Muti.

“Adieu à la sensualité et la rébellion”, a réagi lundi le grand quotidien La Repubblica.

Su Twitter, il presidente del festival di Cannes Pierre Lescure un omaggio alla “beauté juvénile et libre” insieme all’autore Henry-Jean Servat a salué “l’éternelle adolescente del cinema italiano”.

“Héroïne de comédies acidulées où son charme sauvage et ses moues poupines firent merveille, elle incarne avec pep l’épopée pétillante de la Dolce vita”, at-il écrit.

En Italie, le ministre de la Culture Dario Franceschini a évoqué “une artiste éclectique, cultivée et élégante qui avait trouvé en notre pays une maison qui l’a accueillie et aimée”.