Debolezza di Elisabetta II: questa nuova procedura dimostra che la salute della regina non sta migliorando

La regina Elisabetta II d’Inghilterra, 96 anni, ha problemi di mobilità da mesi. A causa dei suoi problemi di salute, i suoi doveri sono stati cambiati, secondo il Mirror del 3 luglio 2022.

Costretto dai problemi di mobilità della regina Elisabetta II d’Inghilterra Per perdere tanti eventi importanti. La regina di 96 anni ha dovuto farlo Abbandonando molte apparizioni pubbliche, compresi alcuni dei suoi giubilei di platino. A causa di ciò Problemi di saluteil re britannico faceva affidamento sui membri della sua famiglia Per assumere molti ruoli. Il principe Carlo, principe di Galles, 73 anni, e il principe William, duca di Cambridge, 40 anni Assume ruoli sempre più importanti. “Carlo e il principe William, duca di Cambridge hanno partecipato insieme In apertura ufficiale del Parlamento“, puntando a Specchio 3 luglio 2022.

L’apertura ufficiale del Parlamento è una delle Sei grandi eventi Chi era la regina Elisabetta II d’Inghilterra in passato Volevo partecipare. Nel 2021, il principe Carlo Cinque di questi importanti eventi hanno partecipato invece della regina. Quest’anno è il primo in più di dieci anni La regina Elisabetta II ha cambiato i suoi doveri ufficiali. Buckingham Palace trattenuto Estrarre alcuni eventi chiave dal programma Dalla regina di 96 anni. Tuttavia, la madre del principe Carlo, della principessa Anna e del principe Andrea Mantiene ancora le sue funzioni di capo di stato e capo di stato.

Elisabetta II: La regina d’Inghilterra mantiene due lavori, ma dipende sempre più dalla sua famiglia

Se Relazione annuale della Sovereign Grant Un sito di Sir Michael Stephens rivela cambiamenti nei programmi della regina Elisabetta II d’Inghilterra, 96 anni, dice Specchio. Il programma di impegno Elisabetta II è stato sostituito da programma più grande Da “Colpi Nell’ambito di programmi proprietariNella relazione annuale.La regina è molto assistita da altri membri della famiglia reale che Svolgere funzioni ufficiali per conto di Sua Maestà“, specifico Specchio.