Apple esplora gli accordi sull'intelligenza artificiale con gli editori di notizie – New York Times – 22 dicembre 2023 alle 22:31

Nelle ultime settimane Apple ha avviato trattative con i principali organi di informazione ed editoria per ottenere il permesso di utilizzare i suoi dispositivi come parte dello sviluppo dell'azienda di sistemi di intelligenza artificiale generativa, ha riferito venerdì il New York Times.

Il produttore di iPhone ha offerto contratti pluriennali del valore di almeno 50 milioni di dollari per estrarre archivi di articoli di notizie, secondo il rapporto, che cita persone che hanno familiarità con le discussioni.

Tra le testate giornalistiche contattate da Apple: Condé Nast, editore di Vogue e The New Yorker, NBC News e IAC, proprietaria di People, The Daily Beast e Better Homes and Gardens, secondo il New York Times.

Secondo il rapporto, alcuni editori contattati da Apple si sono mostrati tiepidi riguardo all’apertura.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Le grandi aziende tecnologiche stanno investendo molto nell’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa. Da parte sua, Apple ha utilizzato questa tecnologia per migliorare le funzioni di base dei suoi nuovi dispositivi.

A ottobre, Apple ha anche introdotto i nuovi computer MacBook Pro e iMac, insieme a tre nuovi chip che li alimentano, sottolineando che possono essere utilizzati dai ricercatori di intelligenza artificiale, i cui chatbot e altre creazioni sono spesso limitati dalla quantità di dati che possono archiviare. memoria del computer. (Segnalazione di Arshiya Bajwa a Bangalore; Montaggio di Shaunak Dasgupta)