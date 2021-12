Buon affare Samsung Galaxy S9: 78% di sconto sull’offerta del telefono

Probabilmente, nulla sta fermando Samsung. Il produttore domina ancora il mercato della telefonia e offre ottimi smartphone. Non è un caso che in tanti stiano aspettando il Galaxy S21 FE, il cui prezzo è stato comunicato (salato)e Galaxy S22. E puoi immaginare che l’azienda non sia così popolare per caso. I suoi modelli offrono eccellenti schede tecniche e altre tecnologie all’avanguardia. Ma non devi spendere una fortuna per averne uno. Gli smartphone precedenti stanno ancora andando forte come il Galaxy S9, che ora viene offerto con uno sconto del 78%.

Nel momento in cui scriviamo, il 20 dicembre alle 23, il Galaxy S9 passerà dal prezzo di listino di 859 euro al momento dell’uscita a 180,80 Euro, 78% di riduzione. E non è tutto perché offriamo codici promozionali disponibili su questo è l’indirizzo. Per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartphone Samsung, è solida, in particolare il suo impressionante display Super AMOLED da 5,8 pollici. Per non parlare del SoC Exynos 9810 con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria espandibile o persino un potente sensore di immagine. Se stai cercando un modello più potente, Galaxy S20 FE ottiene anche uno sconto.