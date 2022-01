INTERVISTA – Histori ,n, specialista l’histoire médivale & l’histoire militaire, Alessandro Barbero è l’auteur d’Storie di crociate et de La Bataille des trois empires.

LE FIGARO. – À l’occasione du 700e Nell’anniversario della morte di Dante, il Presidente della Repubblica Italiana e mpeme p palt célébré lautautur de La Divine Comdie. Dove ti trovi attualmente a racchiudere Dante for Italians?

Alessandro BARBERO. – Les Italians savent quils on the chance davoir en Dante una delle scritture più grandiose della lhistoire de lhumanité, come Espagnols su Cervantes, lo Shakespeare inglese o l’Almond Goethe.

Quale francese?

C’est vrai qu’il è il più diffile di trovare un frinavis qui dapasse visivamente i tuoi autras. Risement, an ami français me suggéreit Victor Hugo. Ma il grande quadro di questo mimo è entusiasta di vedere la storia della Francia più la storia dell’universo. Qui in Francia abbiamo i Gran Sacerdoti, ma non oltrepassiamo la dimensione di Dante o di Shakespeare.

Per gentile concessione di Dante questo è un vcrivain national, immediatamente lié à la formazione in l’Italie.

Questa è una foto visionaria di un diverso diffusore risorgimentale.