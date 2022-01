Una coppia italo-belga si è separata… partita

Il Belgio è la partita che tutti aspettano: stasera i Red Devils affronteranno l’Italia nei quarti di finale di Euro. E in alcune famiglie l’atmosfera è elettrica.

Soprattutto nelle famiglie italo-belghe come Vincent e Christine che gestiscono il negozio di patatine a Roma. Sono sposati e spesso sono d’accordo su molte cose… oltre al calcio. Vincent supporta la squadra e Christine i Red Devils.

Quindi, per evitare che i piatti volino stasera, non guarderanno la partita insieme. “Il programma prevede di lavorare insieme fino alle 21 qui al negozio di chip. Dopodiché, dobbiamo separarci perché non ci godremo la competizione”. Spiega Vincenzo.

Per evitare discussioni, andrei a vedere la partita di mia sorella

“Ho detto che l’avrei schiaffeggiato se l’Italia fosse venuta a segnare un gol e lui ha espresso troppa gioia”. Cristina scherza. Da parte sua, Vincent stringe dolcemente: “Ecco, io tifo ma non vedo l’ora che arrivi la partita”..

“Voglio evitare liti. Nel secondo tempo lo vedrò con mia sorella. Se vince l’Italia andrò a letto quando torno a casa, dopodiché sosterrò sicuramente gli italiani. Mio marito”. Cristina crede. Oltre a Vincenzo: “Se l’Italia perde sosterrò il Belgio fino alla finale contro la Danimarca…” (Ride).

Quindi stasera alle 21 a La Une e Avio si gioca la partita Belgio-Italia.