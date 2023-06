Il Paris Saint-Germain sta facendo pulizia e vuole liberare un titolare oltre a Mbappé

Per facilitare le trattative con il Manchester City per assumere Bernardo Silva, il Paris Saint-Germain ha offerto in cambio Marco Verratti.

Il PSG è noto per essere entusiasta di reclutare Bernardo Silva, soprattutto da quando Lionel Messi è ufficialmente partito per MLS e Inter Miami. Il giocatore portoghese, che ha appena vinto la Champions League con il Manchester City, sarebbe molto eccitato all’idea di approdare nella capitale francese. Tuttavia, venire a patti con Sky Blues promette di essere decisamente complicato. Infatti, mentre si parlava di una potenziale offerta di trasferimento di 80 milioni di euro per Bernardo Silva, oggi L’Equipe riferisce che questo fascicolo è diventato più complesso. Il Manchester City non sembra propenso ad agevolare i colloqui con il club parigino. Con questo in mente, Luis Campos aveva offerto Marco Verratti come compenso per abbassare il prezzo richiesto dal giocatore. Tuttavia, questa offerta è stata respinta pura e semplice dalla dirigenza mancuniana. È probabile che il PSG ripeta la sua offerta. Inoltre, secondo il quotidiano sportivo, la strategia di ingaggiare giocatori senza contratto sembra rispondere a una logica delicata: dare ampio margine di manovra per portare a termine costose cessioni di questo genere.

