Dakota Johnson è molto a disagio per questo video con Johnny Depp che lo evidenzia

Ci sono video che vorremmo vedere scomparire per sempre o almeno preferiremmo non reinterpretarli dopo sette anni.

Questo è ciò che purtroppo è successo all’attrice Dakota Johnson a causa del video virale circolato su Internet, che ha fatto arrabbiare l’attrice. Quest’ultimo si è già trovato coinvolto nel pubblicizzato processo alla star dei Pirati dei Caraibi dopo aver fatto circolare in rete immagini gratuite per l’interpretazione. Ma come è successo esattamente?

Immagini che fanno parlare le persone

Tutto è iniziato con un video che i fan hanno trovato di Dakota Johnson che controllava il dito di Johnny Depp mentre i due attori stavano promuovendo il loro film. Massa nera Alla Mostra del Cinema di Venezia nel settembre 2015. Durante il processo, Johnny Depp ha giustamente detto che Amber Heard si è tagliata un dito durante una discussione nel marzo 2015. Stava per lanciargli una bottiglia di vodka che gli avrebbe rotto una mano e fatto male lui. Da parte sua, Amber Heard ha negato queste accuse e ha confermato che il suo ex marito stesso ha causato questo infortunio.

Nel popolare video, vediamo Dakota Johnson chiedere a Depp di questo infortunio e poi mostrare un’atmosfera ansiosa. È bastato che i fan facessero subito notizia “Il momento esatto in cui Dakota Johnson ha appreso che Amber Heard era violenta nei confronti di Johnny Depp…”. Da allora, il video pubblicato il 1° maggio ha collezionato diversi milioni di visualizzazioni.

Quando Dakota Johnson scopre che Johnny Depp è vittima di abusi. Stava fissando il suo dito.#JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/4OuX8XA8uu – Amir (@tvd_amir) 29 aprile 2022

L’attrice dice che non ricorda quando

L’unico aspetto negativo è che Dakota Johnson non ha mai confermato l’interpretazione dei netizen del suo linguaggio del corpo. Parlando con Brett Henemuth su Vanity Fair, l’attrice ha dichiarato: Ho detto: per l’amor di Dio, perché? Perché partecipo a tutto questo? ». una stella cinquanta facce grigie Ha confermato di aver guardato la clip, ma di non ricordare questa interazione lei stessa. “Non ricordo affatto, ma per favore portami fuori di qui”ha detto. “Non lasciare che questo vada oltre. Mio Dio, ti immagini se fossi chiamato al banco dei testimoni?”

La star ha colto l’occasione per denunciare le intercettazioni intorno al processo. “Non posso credere che la gente guardi questo come se fosse uno spettacolo”Lei disse. “È così pazzesco. Gli umani sono così strani. Internet è un posto selvaggio”.