‘Versione a basso costo’, ‘parodia’, ‘Married at First Sight at Groland’: la versione belga di ‘Married at First Sight’ è stata ridicolizzata dai telespettatori francesi

Lo scorso aprile, la quinta stagione di Sposato a prima vista Si è concluso in RTL-TVI. Più di 430.000 telespettatori belgi hanno assistito alle avventure di queste coppie formate dopo essersi detti “sì” davanti al sindaco. Mentre Julian ed Elodie si stabiliscono insieme e discutono di progetti comuni, Severin e Laurent mantengono la loro relazione a distanza. Per Natalie, Michael, Valerian e Morgan, così come Laurie e Joel, il matrimonio, d’altra parte, è stato un completo fallimento.

Dopo aver incuriosito i belgi, questa stagione ricca di colpi di scena viene presentata agli spettatori francesi. Il primo episodio è andato in onda lunedì sera su M6. Il concept è praticamente identico al concept della versione francese, la cui sesta stagione si è conclusa la scorsa settimana sullo stesso canale. Due sconosciuti, ritenuti compatibili secondo i test scientifici, sono stati invitati a incontrarsi davanti al sindaco per il matrimonio davanti ai propri cari. Se dicono “sì”, vanno a una festa organizzata per il loro matrimonio e poi vanno in luna di miele. Alla fine di quest’ultimo, devono prendere una decisione: o rimanere marito e moglie, o divorziare. Tuttavia, c’è una differenza da notare. Contrariamente alla versione francese, i parenti di uno degli sposi belgi possono incontrare il corteggiatore di quest’ultimo prima di passare al municipio. Una novità apparsa nell’ultima stagione di Sposato a prima vista Belgio.

Nonostante la sorprendente somiglianza tra le due versioni, gli spettatori francesi non erano davvero convinti delle avventure dei nostri compatrioti. I critici sono andati su Twitter dopo che il primo episodio è andato in onda e quello che abbiamo notato è che i francesi non sono stati molto gentili con la versione belga. “È una specie di versione Wish di Sposato a prima vistacredere in veramente giusto su NRJ12“,”Sembra una parodia“,”Soprattutto comunque la versione belga… Non commento affatto“,”Ho un problema con la versione Belgio e la trovo morbida“,”Se Sposato a prima vista Belgio, è una versione apparentemente a basso costo“,”Mio Dio! Volevo guardare, ma ho pensato di andare a vedere il Camping Paradise. Tra dialetto e NONENTE… ho preso la mia dose‘, potresti dire su Twitter.

Ma alcuni hanno elogiato il lato “autentico” della versione belga. “Finalmente un cast con gente comune“o”Trovo che rispetto alla Francia, sono più simili a Mr/Ms. Hai meno l’impressione che siano lì per fare reality TV o diventare un influencer”, sono messaggi che si trovano anche sul social network.

In arrivo questa mattina, martedì, i fan per il lancio della quinta stagione di Sposato a prima vista Deludente il Belgio sulla M6. Reality TV si trova in fondo alla piattaforma di programmazione serale con appena 1,2 milioni di telespettatori francesi davanti al loro piccolo schermo, ovvero il 6,2% dell’audience. Davanti a lei troviamo la serieparadiso del campeggioil leader della serata con 3,5 milioni di telespettatori su TF1, la seriecrimini gravi Con 2,3 milioni di telespettatori su France 2 e commediaRTT Con 1,7 milioni di telespettatori su France 3.