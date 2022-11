Da suora a cameriera: il vincitore di ‘Voice of Italy’ cambia rotta | Televisione

Nel 2014, Cristina Scoccia ha fatto colpo con la sua interpretazione italiana di “Nobody” di Alicia Keys su The Voice of Italia. Allora era suora in un convento di Milano. Il filmato della sua esibizione è diventato rapidamente virale e la suora ha vinto il concorso per talenti. Subito dopo lo spettacolo, ha già il suo primo album, che includeva anche una cover della famosa canzone di Madonna “Like a Virgin”. Un’iniziativa che ha suscitato numerose critiche da parte della Chiesa cattolica italiana, che l’ha definita una “sconsiderata operazione commerciale”.