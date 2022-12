Da Findel: Sun Destination Luxair riaprirà

Due voli a settimana, il martedì e il sabato, in programma fino al 13 maggio. Martedì l’aereo decollerà da Findel alle 13:55 per arrivare alle 17:35 ora marocchina fino al 25 marzo. Quindi, con il passaggio all’ora legale, i voli partiranno da Findel alle 14:55 per arrivare, sempre, alle 17:35. Nella direzione opposta, gli aerei partono da Marrakech alle 18:25 e arrivano in Lussemburgo alle 21:50 con l’orario invernale, poi alle 22:50 con l’orario estivo.