Cyril Saugrain “épaté” da Aert et “impressionné” da Campenaerts

Le retour des course en belgique significano égallement le retour des traditionalnelles ‘Trois question à’ notre consultant cyclisme. Ce samedi, c’est Cirillo Saugrain qui s’y colle. Notre consultant revient sur la victoire en démonstration de Wout van Aert nel circuito Het Nieuwsblad et sur les enseignements de la course.

Ricerca–ce qu’on peut attendre de ce de furgone Aert qui, quand même, n’est qu’à son premier jour de course et devrait en principe encore s’améliorer dans les semaines qui viennent ?

Il s’est entraîné, il s’entraîne dur. Les objectifs sont plus lointains. Su una sensazione di cette qu’il a quand même cette année, bien appréhendé l’expérience de l’année précédente, où il avait couru un peu tous les lièvres. Là, on a la feeling qu’il va quand même cibler ses objectifs.

On l’a vu, il va Courir Paris-Nice avec des objectifs différents. Il va saggier d’être au top de sa forme sur les gros objectifs qui seront les siens cette année, c’est à dire il Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc, on peut s’attendre à beaucoup de Chooses, mais il faudra s’attendre à ce qu’il gagne peut-être un peu moins sur des course dites de préparation o des course dites secondaires.