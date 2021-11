Cyril riceve l’IGM italiano

SIRAIL Group, gruppo familiare francese specializzato nel cablaggio ferroviario, ha acquisito IGM, azienda familiare italiana riconosciuta nella progettazione elettrica, meccanica ed elettronica delle ferrovie.

L’acquisizione offre opportunità di crescita al Gruppo SIRAIL nel mercato europeo, in quanto consente di ampliare il perimetro delle proprie attività, in particolare in Italia e Polonia. IGM Srl. Può fare affidamento sulle capacità di produzione e distribuzione del team esistente in molti paesi. La forte complementarietà delle rispettive capacità tecniche contribuisce a rafforzare la posizione del nuovo Gruppo SIRAIL nei mercati di riferimento. Attraverso questa attività, che è consigliata e supportata da De Gaulle Fleurance & Associés, il Gruppo SIRAIL afferma la sua volontà di migliorare le sue capacità di progettazione elettrica e meccanica e le sue capacità di progettazione nel mercato ferroviario.