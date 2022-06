Cyril Hanoun annuncia di avere una relazione

La birichina C8 si è separata da Emily, la madre dei suoi figli Bianca (11 anni) e Leno (10 anni). Da allora, Cyril Hanoun è rimasto molto ambiguo sulla sua vita amorosa.“Lo dico e lo ripeto, sono chiuso all’amore. Dico no all’amore”, Stava oscillando nel suo spettacolo lo scorso maggio. Prima di balbettare qualche giorno dopo dopo le domande di Matteo Delormo… “Non sono single. Il mio corpo non è stato preso, il mio cuore.“ Questo è rimasto un mistero perché era necessario capirlo “Non con qualcuno” più di “Il suo cuore è preso.” “Qualcuno ti ha detto di no?”poi infastidisce il suo editorialista… e Cyril annuisce affettuosamente.

Mercoledì, tutta la sua squadra ha controllato per saperne di più. Analizzando il film “Perfect Man” con Biff e Didier Bourdon sul set, Valerie Benaim lo conferma. “Dimostra che la perfezione non è ciò che una donna sta cercando, sta cercando qualcuno che si prenda cura di lei”. Matthew Delormo è andato dritto dal suo capo meglio. “Sei single: devi saper ascoltare”. Sorpreso, Cyril Hanoun gli risponde immediatamente. “Chi ti ha detto che sono single?” “voi tutti”L’editorialista fu sorpreso. “No, sono cambiato”poi fece scivolare il presentatore. “Se non sei single, hai una relazione?” “non sono single“Padre Baba disse semplicemente. “Non ho affatto una relazione libera”, specialmente. Né nelle bande né nella poligamia. Cyril è affettuoso dopo aver risposto a qualsiasi domanda sulla coppia. Quindi un’ombra incombe ancora sulla sua vita amorosa, tranne per il fatto che “non è più single”.