Jean-Marie Bigard rivela “rovina finanziaria” a causa di “tre mesi di affitto in ritardo” (video)

Questo è uno stipendio che non odieremo!

Qualche giorno fa, Jean-Marie Pegard era alla sfilata di Jordan de Luxe. Il giornalista, che non ha paura di fare domande arrabbiate, ha menzionato la fortuna di Jean-Marie Bigard.

È ancora ricco? “Ero così e così meno, devo ammettere. Tendo ad essere un po’ un colabrodo. Ho sprecato tutta la mia fortuna che ho guadagnato agli altri, per fare del bene qua e là”.

I suoi ottimi anni in termini di reddito, Jean-Marie Bigard deve loro soprattutto i suoi spettacoli: “Ho lanciato il mio spettacolo alla fine di novembre e alla fine di dicembre avevo venduto 500.000 DVD. Avevo sette euro su ogni DVD. Poi 500.000 DVD per il resto dell’anno.” Ciò significa che per ogni spettacolo ho guadagnato fino a 7 milioni di euro nel corso dell’anno”, spiega la persona che ha riempito Percy e Stade de France nel 2004.

Jean-Marie Bigard ha deciso che senza tabù, ha anche menzionato il suo stipendio all’epoca in cui era un membro di “Big Heads” su RTL: “Era circa 600 euro per spettacolo. Se vai due volte a settimana, sono 1200. Più di quattro settimane, sono 4.000 euro”. Quasi ridicolo, accanto a 7 milioni di euro l’anno!

Di recente, a RMC, Jean-Marie Begaard ha rivelato: “Non ho più un tour, chiedo alla mia banca l’autorizzazione allo scoperto, altrimenti sono in ritardo di tre mesi con l’affitto. Non mi lamenterò, ma ‘ Sono finanziariamente devastato.