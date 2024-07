Scandalo dell’acqua in bottiglia: Mediapart stima che la frode Nestlé raggiunga più di 3 miliardi di dollari in 15 anni

Médiapart ha preso visione del nuovo rapporto d’indagine sulla lavorazione fraudolenta dell’acqua minerale da parte della Nestlé. Dal 2005, la multinazionale ha venduto più di 18 miliardi di bottiglie d’acqua con i marchi Contrix, Hepar o Vitel, la cui qualità era equivalente a quella dell’acqua del rubinetto. Ma ad un prezzo quasi cento volte superiore. In totale, la frode ammonta a oltre 3 miliardi di dollari in 15 anni.

Tutto nasce nel novembre del 2020, quando un dipendente del Gruppo Alma (che commercializza l’acqua a marchio Cristalline) segnala alla Direzione Generale Concorrenza, Consumismo e Antifrode il trattamento di acqua non conforme commercializzata come “acqua minerale naturale”. Questa allerta fa scattare un primo rapporto del Servizio investigativo nazionale (SNE) della DGCCRF e un secondo rapporto dell’Ispettorato generale degli affari sociali (Igas), nota Médiapart.

Da queste indagini è emerso che circa il 30% dei marchi francesi, compresi quelli del gruppo Nestlé, utilizzano tecnologie di purificazione dell’acqua classificate come “minerali naturali” vietate, trattamenti utilizzati in particolare contro la contaminazione batterica o chimica.

Rilevata nell’ottobre 2022 dalla Grande Agenzia Regionale della Salute (ARS), incaricata del controllo di diversi siti del Gruppo Nestlé, la Procura di Epinal (Vosgi) ha aperto un’indagine preliminare contro il gruppo per “inganno da parte di una persona giuridica riguardo alla natura”. Oppure la sua qualità, origine o quantità.

Inquinamento frequente

Secondo i risultati dei test effettuati da Nestlé, nel periodo da gennaio 2020 a marzo 2022 molte fonti d’acqua sono contaminate. “Agenti patogeni e batteri eterotrofi superiori al limite legale”.A volte raggiunge l’85% in più. Durante l’udienza diversi manager sono venuti a conoscenza di queste pratiche vietate. L’ex direttore della fabbrica Nestlé di Al-Fawj (in carica dal 2019 al 2023) spiega che questi dispositivi sono stati utilizzati “Sui bacini idrografici con erosione microbiologica”.

La natura sistemica della frode

“L’assemblaggio del processore sembra datato e potrebbe essere antecedente all’acquisizione dei produttori da parte del Gruppo Netslé nel 1992.” Vettel e Contrexville. Ma queste pratiche continuarono “Non per negligenza ma [du fait] È una vera e propria scelta da parte dell’azienda mantenere in atto questi trattamenti.

D’altra parte, “In considerazione della durata delle pratiche e del numero di Amministratori che possono essersi succeduti durante questo periodo, avendo agito per conto e nell’interesse della Società […]La responsabilità etica di Nestlé deve essere mantenuta innanzitutto.

In realtà, Gli inquirenti hanno accertato che si trattava di una frode organizzata, durata diversi decenni, più una strategia di gruppo che un’iniziativa individuale.

Secondo le stime degli inquirenti ne furono commercializzate almeno 18 miliardi di bottiglie. “Per la destinazione finale dei consumatori, sotto la denominazione di ‘acqua minerale naturale’ quando tale acqua non può vantare tale qualità, costituisce elemento materiale del reato di inganno sulle qualità essenziali e sulla composizione del bene”.

L’inganno è rafforzato da false pubblicità che presentano quest’acqua come “puro” E privo di qualsiasi trattamento.

Questo reato è punibile con tre anni di reclusione e una multa che può essere aumentata fino al 10% del fatturato medio annuo, o 20 milioni di euro nel caso della Nestlé, una cifra che può sembrare irrisoria rispetto ai 3 miliardi di euro. La società l’ha acquisita grazie a questa frode (secondo i calcoli effettuati durante le indagini).

Secondo gli investigatori, infatti, “La differenza nel volume delle vendite derivante dalla vendita di questi prodotti in acqua minerale naturale invece che in acqua potabile mediante trattamento è stimata in 3.132.463.297 euro per i diversi marchi e i corrispondenti periodi di infrazione.”

Ma il danno all’ambiente causato dallo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche da parte della Nestlé non è stato quantificato. Anche i rischi per la salute non vengono indagati in questa fase. Come hanno concluso gli ispettori. “Il mantenimento dei trattamenti ha consentito a tutte le fonti di continuare a funzionare. La sospensione del trattamento UV ha comportato la cessazione del funzionamento di alcuni bacini idrografici microbiologicamente contaminati”.