Tante le attività per i volontari della Croce Rossa di Cava de’ Tirreni. A raccontarlo il presidente, Valentino Catino.

Quali attività avete messe in campo come Croce Rossa per la comunità di Cava de’ Tirreni?

Abbiamo avviato subito il pronto farmaco, il pronto spesa con oltre 873 richieste. Abbiamo consegnato 9700 mascherine alla comunità e supportato 102 famiglie con i pacchi alimentari. Per alcune consegne abbiamo attivato il progetto “volontari su ruote” promosso con la Croce Rossa Cinese e Mezzaluna Rossa. In pratica abbiamo utilizzato tre bici per la distribuzione dei materiali per favorire la mobilità dei volontari sul territorio.

Avete svolto anche attività di supporto psicologico?

Sì, abbiamo messo a punto un servizio di supporto ai cittadini con un team di 12 psicologi, suddivisi in due gruppi. Hanno contattato i nostri volontari 76 cittadini.

Come Croce Rossa avete attivato anche i volontari temporanei?

Un gruppo di aspiranti volontari, ben 26, hanno svolto una attività formativa preventiva on line a livello nazionale e con una copertura assicurativa specifica hanno svolto attività operativa con servizi di supporto generico ovvero consegna farmaco, spesa, ecc.

Svolgete anche attività sanitaria?

Siamo impegnati nel servizio di monitoraggio dei pazienti Covid -19, supportati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno. Andiamo a casa a controllare lo stato di salute, in un caso abbiamo portato il medico di base a casa di un paziente, che poi è stato ospedalizzato.

Come ha risposto la comunità di Cava al vostro impegno?

Molto bene. Ci ha colpito una signora cinese. E’ venuta in sede a portarci un pacco di mascherine e chi ha detto: “L’Italia ha aiutato la Cina, ora è venuto il nostro momento di ricambiare ed aiutare voi”.

L’intervista è tratta dalle storie di volontariato promosse da Sodalis Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.