Raccolta sangue, la Croce Rossa – Cava de’ Tirreni lancia un appello per un piccolo cavese che dovrà sottoporsi ad un trapianto del midollo osseo.

La Croce Rossa Italiana – Cava de’ Tirreni sensibilizza i cittadini con un appello ad aiutare un piccolo cavese che nei prossimi giorni dovrà effettuare il trapianto del midollo osseo presso l’ospedale Pausillipon di Napoli.

“Per l’intervento – avvisano dalla Croce Rossa – sono necessarie sacche di sangue, che potremmo donare a partire da lunedì mattina. Per effettuare la donazione, occorre contattarci in modo da prenotare il prelievo, con il centro trasfusionale, anche per il tramite di whatsApp al 335.6534650”.

I volontari fanno sapere che è possibile donare in favore del bimbo oggetto dell’appello, solo ed esclusivamente presso l’ospedale Pausillipon di Napoli.

Tuttavia, ricordano che per coloro che non possono recarsi al Pausillipon di Napoli e desiderano ugualmente fare una buona azione donando il sangue, è possibile farlo a Cava de’ Tirreni. La donazione, specificano, potrà essere d’aiuto a chiunque ne avrà bisogno e dovrà ricorrere alle cure dell’ospedale di Cava de’ Tirreni e/o di Salerno.