Cresce in Europa la paura di un nuovo conflitto

Prima dell’invasione russa, la Slovacchia, membro della NATO, registrava circa 1.500 obiettori di coscienza all’anno. Il loro numero è salito a più di 40.000 l’anno scorso, secondo il Dipartimento della Difesa.

Questo vento di panico tra i giovani slovacchi è stato incoraggiato dall’ex primo ministro Robert Fico, che ha condotto una campagna di critica alla NATO, agli Stati Uniti e ai “fascisti ucraini”.

Per Fico il conflitto tra Mosca e Kiev non riguarda gli slovacchi, perché è “una guerra tra Stati Uniti e Russia”.

“terreno fertile”

Continuando la sua propaganda pro-Cremlino, ha accusato l’attuale governo slovacco di essere sottomesso agli Stati Uniti.

La tattica dell’allarmismo sembra dare i suoi frutti: il partito di Fico, Smer, è regolarmente primo o secondo nei sondaggi d’opinione in vista delle elezioni legislative previste per settembre.

“La Slovacchia è molto suscettibile alla disinformazione e qui i russi hanno trovato un terreno molto fertile per la loro propaganda”, analizza Michal Vasica, membro dell’Aspen Institute e sociologo della Scuola Internazionale di Arti Liberali di Bratislava.

“Quando continui a dire alle persone che il loro governo è un agente degli Stati Uniti, iniziano a pensare: ‘Perché i nostri ragazzi escono e difendono gli interessi americani?'” “

Le accuse di guerra hanno dominato anche le recenti elezioni presidenziali nella vicina Repubblica Ceca.

Eletto alla fine di gennaio, il nuovo capo di stato del Paese, Peter Pavel, ex generale, rimane l’obiettivo di una campagna di disinformazione che lo dipinge come un guerrafondaio.

Tra le false dichiarazioni a lui attribuite c’era la chiamata a inviare soldati cechi a combattere in Ucraina o il desiderio di dichiarare guerra alla Russia.

Il rivale elettorale di Pavel, il miliardario ed ex primo ministro Andrej Babis, ha sottolineato nei suoi manifesti elettorali che il suo avversario non credeva nella pace, affermando: “Non trascinerò la Repubblica Ceca in guerra”.

“Una superpotenza imbattibile”

“C’è uno sforzo crescente per spaventare le persone facendole credere che dovranno combattere una guerra che non possono vincere”, secondo Chick Elvis, un’organizzazione di volontari che traccia e analizza la disinformazione, nel suo ultimo rapporto mensile.

“La Russia è stata dipinta come una superpotenza nucleare imbattibile che conduce una campagna militare di successo in Ucraina”, ha affermato nel suo ultimo rapporto.

In Bulgaria, il partito ultranazionalista filo-russo Vazrazdan (Rinascimento) ha organizzato proteste antigovernative e ha avvertito gli elettori di non diventare “carne da cannone”.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, critico nei confronti delle spedizioni di armi europee in Ucraina, è sempre stato attento a non criticare il presidente russo Vladimir Putin.

Ironia della sorte, l’uso politico della paura della guerra non ha avuto molto successo con gli elettori in Polonia e nelle repubbliche baltiche, dove la minaccia dell’aggressione militare russa sembrava più reale.

Jerry Breban ritiene che l’esperienza storica negativa condivisa con la Russia abbia immunizzato il loro popolo contro la propaganda filo-russa.