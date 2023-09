Crawhead. Impara e migliora l’inglese e l’italiano con OLA

essenziale

Imparare le lingue straniere non è solo cosa da giovani menti. È del tutto possibile imparare o riprendere l’inglese o l’italiano da adulti. Soluzione trovata con OLa.

L’inglese, l’equivalente della lingua internazionale, offre più della semplice capacità di essere compresi all’estero. Svolge un ruolo importante nella protezione della memoria e nella prevenzione di malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Per coloro che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche o iniziare da zero, OLA offre una soluzione adatta.

Alyne Cardon, insegnante di inglese in pensione, apre le porte dell’OLA per accogliervi il lunedì mattina (4 lezioni) o il martedì mattina (3 lezioni). Che tu sia un principiante assoluto o che tu abbia già una conoscenza di base della lingua, Allen si impegna a creare lezioni adatte a tutti i livelli. L’apprendimento avviene in modo graduale, incoraggiando una costante sfida intellettuale tenendo conto dei ritmi specifici di ogni studente. Anche se l’obiettivo non è necessariamente diventare bilingue, ogni passo avanti è un successo. La conversazione e la comprensione diventano più fluide dopo la sessione, sia che si tratti di cogliere le parole di una canzone anglo-americana, di fare domande sui viaggi all’estero o di occuparsi dei compiti dei nipoti. I corsi iniziano a ottobre, contatta OLA 05 63 34 86 25 o Alyne Cardon 06 20 18 36 53 per maggiori dettagli.

Non solo quello! OLA amplia la sua offerta linguistica con l’italiano, che per molti evoca sottili associazioni e ricordi lontani. Dirette da Jean-Paul Spano, le vivaci sessioni affrontano temi attuali e storici della penisola italiana. Che si tratti di rafforzare i legami familiari, prepararsi per un viaggio o immergersi nella cultura italiana, le lezioni settimanali di un’ora, il giovedì dalle 10:30 alle 11:30, OLA Room, Place Grove, offrono un’esperienza unica. Opportunità. Per ulteriori informazioni su queste arricchenti offerte linguistiche, non esitate a contattare OLA tramite messaggistica laolacommunication@gmail.com.