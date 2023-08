Dopo la morte di Totò Gudogno, il popolo romano lo acclamò come un “vero italiano”.

Il cantante italiano, conosciuto in tutto il mondo per la sua hit “L’Italiano”, è morto martedì a Milano all’età di 80 anni.

All’ingresso di un negozio di Roma per prolungare un po’ il ricordo di questi tre anziani. Ma ritorna molto velocemente… e mentre canticchiamo il successo di Toto Kudukno, Italiano : “Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano“(“Lasciami cantare, chitarra in mano; lasciami cantare, sono italiano”)

>> È morto all’età di 80 anni il cantante italiano Totò Gudugno, cantante de ‘L’Italiano’

Toto Kudukno, noto per il suo canto Italiano, pubblicato nel 1983, è morto martedì 22 agosto all’età di 80 anni. Il cantante italiano è morto all’ospedale San Raffaele di Milano, ha detto il suo manager Danilo Mancuso:Dopo una lunga malattia, le condizioni del cantante sono peggiorate negli ultimi mesi“.

Il clip per la sua pipa è stato girato sugli Champs-Elysées a Parigi, seguito da scene caricaturali dell’Italia e degli italiani: vediamo il cantante gustarsi la pasta e flirtare con una cameriera.

“Un artista che ha rappresentato l’Italia nel mondo”

“Questo è il mito dell’Italia“, lasciamo questo brano a Roma. E per sottolineatura: “SonoAveva 80 anni, ma le sue canzoni parlavano a persone di tutte le età!“Tuttavia, qualche metro in più, non è del tutto la stessa canzone: Roberta vuole aiutare la figlia Julia, il cui nome Totò Cutugno non è assolutamente niente.”Ha 17 anni, troppo giovane per conoscerlo.”Questa mamma afferma di canticchiare il testo al figlio adolescente con un sorriso.

“Un italiano vero che rappresentava l’Italia“: Questa formula è spesso messa in discussione tra i romani, ma Ettore si divertiva non poco con questo ritornello, “mandolini e spaghetti al dente”: “Incarna una certa Italia, non l’Italia che amo, con valori piccolo borghesi.“

All’ora dell’aperitivo con gli amici, Raffaello è un po’ meno severo: “Un tubo planetario, si rispetta. Basta stampare il segno una volta. Del resto parliamo di un artista che ha rappresentato l’Italia nel mondo!“.

Nato il 7 luglio 1943, Salvatore Gudugno, meglio conosciuto come Totò Gudugno, ha composto per numerosi cantanti francesi, in particolare negli anni ’70: Michel Sartoval (Cantando) a Mireille Mathieu tramite Gérard Lenorman, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Hervé Vilard e Sheila… Nel 1990, Toto Cutugno vinse l’Eurovision. Insieme: 1992Una canzone sull’Europa.