Covid a Roccapiemonte, 13 positivi. Terrone: «Situazione sotto controllo»

Covid a Roccapiemonte, registrati oggi 13 nuovi casi positivi. L’assessore Daniemma Terrone: «Situazione preoccupante ma sotto controllo»

Cresce il numero dei casi Covid a Roccapiemonte. A rendere nota la situazione è stato il sindaco Carmine Pagano. L’Asl ha segnalato 13 cittadini positivi, tutti asintomatici e già in isolamento domiciliare unitamente ai loro familiari. Per tutti è assicurata assistenza medica.

Daniemma Terrone, assessore alle Politiche Sanitarie del piccolo comune a confine tra Agro e Valle dell’Irno, ha tenuto a rassicurare la popolazione. «Non avevamo mai raggiunto questi numeri, è una situazione preoccupante ma la teniamo sotto controllo

Con il sindaco, l’assessore Fabbricatore e le associazioni che ci stanno aiutando, stiamo facendo un lavoro capillare, affinché tutti i cittadini positivi siano controllati e assistiti. Finora è stata fondamentale la collaborazione coi medici di base e coi pediatri di libera scelta, per scambiarci informazioni sui casi accertati».

L’assessore ha tenuto anche a sottolineare un dato in particolare: l’abbassamento netto dell’età media tra i contagiati. Così come evidenziato dal sindaco, il range riguarda persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Infine, Daniemma Terrone ha anche fornito aggiornamenti sulla situazione relativa a una delle strutture sanitarie del territorio, in cui si sono registrati casi di positività.

Il sindaco: «Dobbiamo aumentare la soglia di attenzione»

«Dobbiamo aumentare la soglia di attenzione in questa fase». Così il primo cittadino Carmine Pagano ha commentato il dato odierno dell’Asl.

«Raccomando ai cittadini di uscire di casa soltanto per lavoro, motivi di salute e per le urgenze più impellenti», ha aggiunto il sindaco. Una raccomandazione rivolta in particolare alle persone delle fasce d’età più giovani, invitate a comportamenti più responsabili.