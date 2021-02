Covid, a Cava de’ Tirreni chiusa la Scuola di Epitaffio per 10 giorni

Cava de’ Tirreni. Il Sindaco Vincenzo Servalli con Ordinanza n° 62 del 3 febbraio 2021 ha disposto la chiusura della scuola primaria di Epitaffio ubicata in via Gaudio Maiori per 10 giorni a far data dal 4 febbraio con immediata sospensione dell’attività didattica in presenza e contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD).

Sono risultati positivi 1 docente, 1 collaboratore scolastico e 4 alunni. In isolamento vi sono attualmente 4 classi, 14 docenti e 2 collaboratori scolastici.

A Cava de’ Tirreni, alla data del 2 febbraio, risultano essere complessivamente 88 i cavesi positivi al Covid 19, di cui 12 sono ospedalizzati. Sono invece 12 i nuovi guariti.