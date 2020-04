Covid-19, quarto caso di positività a Nocera Superiore

La conferma dal sindaco Cuofano: “Abbiamo ricevuto notizia di un quarto caso di positività”

Nocera Superiore. Ieri sera l’attesa, oggi la conferma. Un quarto caso in Città di tampone positivo al Covid-19. La conferma arriva dal sindaco Giovanni Maria Cuofano.

Il soggetto, che risulta attualmente monitorato, è stato disposto immediatamente in isolamento.

Anche in questo frangente, come nelle due precedenti circostanze, si tratta di una persona che ha avuto contatti con ambienti ospedalieri.

“E’ fondamentale continuare a resistere e restare a casa – l’appello di Cuofano – ora più che mai non dobbiamo abbassare la guardia”.